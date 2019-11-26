Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman, Diş Hekimleri Gününü unutmadı
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Başkan Kocaman, Diş Hekimleri Gününü unutmadı

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek Dünya Diş Hekimliği Günü programına katıldı.

Başkan Kocaman, Diş Hekimleri Gününü unutmadı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek Dünya Diş Hekimliği Günü programına katıldı.


Kartepe'de hizmet veren Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başhekim Dt. Kerem Muhammet Özkahraman, doktorlar ve personelin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutladı. Program öncesinde Başkan Kocaman, Başhekim Özkahraman'ı makamına konuk olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Desteklerinden dolayı Başhekim Özkahraman, Belediye Başkanı Kocaman'a teşekkür hediyesi verdi.


Daha sonra hekimlerle bir araya gelerek günlerini kutlayan Kocaman, "Türk hekimlerimiz dünya genelinde başarısını göstermiştir. Sizler burada olduğunuz için bizler daha huzurlu yaşıyoruz. Ülke olarak sağlık alanında her geçen gün daha güzel seviyeye geliyoruz. Sağlık alanında Türkiye bir marka olma yolundadır. Bunu da işini sevgiyle, özveriyle yapan tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sayesinde başarıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Nuh Çimento, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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