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Başkan Kocaman Fen İşleri personeliyle buluştu

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, motivasyon toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Başkan Kocaman Fen İşleri personeliyle buluştu, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, motivasyon toplantısında Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.


Belediye Başkanı Kocaman'a Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz ve Murat Balaban'da eşlik etti.


Belediye personeli ile sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, "Hizmeti hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Her birimiz, üst yapı hizmeti kadar halkla ilişkilerden de sorumluyuz. Zaman zaman hemşehrilerimizin içinde hizmet yapıyoruz. Sokakta çalışıyorsunuz, işiniz kolay değil ama işinizi severek yaptığınız sürece, başta kendiniz ve halkımız herkes memnun olacaktır. İşini severek yapan insan kaliteli iş yapar, saygıyı da hak eder" şeklinde konuştu.


Kartepemiz coğrafi özellikleri ile mücadele gerektiren bir yer olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Sizlerin fikirleri bizler için çok önemlidir. Sahada çalışma yaparken oluşan fikirlerinizi sizlerden dinlemek için bir araya geldik. Yerinde görerek vatandaşlarımızla bire bir temasınız vardır. Kartepemizin dört bir yanında saha çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü personellerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. İstişarelerimiz devam edecek. Sizlere güvenimiz tam" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Mustafa Kocaman, Murat Balaban, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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