Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 18 Ocak'da Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Yıldız Satranç Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek olan Çağla Altın'ı makamında misafir etti.

Başkan Kocaman, genç satranç sporcunu ağırladı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 18 Ocak'da Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Yıldız Satranç Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek olan Çağla Altın'ı makamında misafir etti.


Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 etkinlik dönemi Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Kocaeli'den 11 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Kartepe'yi Çağla Altın temsil edecek. Genel ve Kızlar kategorisinde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı satranç turnuvasında 424 sporcu mücadele edecek. Son dört yıldır satranç sporuyla ilgilenen Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Çağla Altın, Kocaeli'de düzenlenen okullar arasında satranç yarışmalarında birinci olurken, bireysel olarak girdiği şampiyonalarda iki birincilik elde etti. Bisiklet sporuna da ilgi duyan Altın'ın bu alanda da birinciliği bulunuyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Aktop, Öğretmen Canan Hancı ve 12'nci sınıf öğrencisi Kocaeli Satranç yarışması şampiyonu Çağla Altın'ı makamında misafir etti. Antalya'da yapılacak şampiyona hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman, Çağla Altın'a başarılar dileyerek her zaman destek olacaklarını dile getirerek, "Geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamakta bizlerinde sorumluluğu vardır. Çağla kızımıza Maşallah Subhanallah diyorum. İnşallah Çağlalarımız çoğalsın, sayıları artsın. Her biriyle gurur duyalım hemşehrim Çağla Altın'a Antalya'da yapılacak olan şampiyona da başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Türkiye, Kartepe, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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