Başkan Kocaman gençleri dinliyor - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.



Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında 7. okul ziyaretini Maşukiye Anadolu Lisesi'ne yaptı. Okulda öğrencilerle sohbet ederek, istek ve talepleri dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Sizler geleceğin Kartepesi olacaksınız. Her hafta farklı bir okulda gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bu sayede fikirleri ve düşünceleri öğreniyorum. Belediyemizin klasik hizmetlerinin yanı sıra geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli yetişmesi bizler için çok önemlidir" dedi.



Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Kocaman, "Sevgili Gençler; Siz ve sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Okuyun, düşünün, sorgulayın ancak bunları yaparken de milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyin. Size örnek bir yönetici modeli olabilmek için daha fazla çalışma gayreti içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerin projeleri ve fikirleri bizlere ışık tutmaktadır. İnsanlarımız beldeler arasında otobüs seferleri olmadığı için yürüyerek giderdi. Ulaşım noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve UKOME çalışmaktadır. Yeni bir havuz sistemi üzerine çalışılmaktadır. En kısa sürede bu sorun aşılacaktır. Kartepemiz için mutlaka hayal kurun, hayal kurun ki Kartepemize yeni ufuklar açabilesiniz" diye konuştu. - KOCAELİ