Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman gençlerle buluştu
Son Dakika Yaşam Başkan Kocaman gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kocaman gençlerle buluştu

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Başkan Kocaman gençlerle buluştu, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında dördüncü okul ziyaretini Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptı. Başkan Kocaman, program öncesinde Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cevdet Ofluoğlu'ndan okul hakkında bilgi aldı. Konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman "Kartepemizin eksiklerinin giderilmesi için sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin düşüncelerini önerilerini de önemsiyor ve ciddiye alıyorum" dedi.


"Büyüklerin tavsiyelerine kulak vermek önemlidir" ifadelerine yer veren Kocaman, "Gençlerimizden her zaman umudum vardır. Yarın bizim makamlarımızda sizler bulunacaksınız. Koltuklar bizim değildir, vatandaşındır bunun da gereğini yapmak gerekmektedir. Nasıl bilirdiniz sorusuna cevap vermek çok önemlidir. En iyi üniversitelerin dahi kişiye katkısı sınırlıdır. Okutulan dersler ile asla yetinmeyin, gelecekte seçeceğiniz meslekler için mutlaka araştırmalarınızı yapın. Ben fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimizin yetişebilmesi için elimden gelen her konuda sizin destekçiniz olacağım" diye konuştu. - KOCAELİ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman gençlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]