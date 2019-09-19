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Başkan Kocaman, Genel Sekreter Abiş'e çalışmaları anlattı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Koordinatörü Nihat Abiş'i misafir eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kocaman, Genel Sekreter Abiş'e çalışmaları anlattı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Koordinatörü Nihat Abiş'i misafir eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Koordinatörü Nihat Abiş'e Kartepe'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kocaman, kent meydanı, kent meydanı bağlantı yolları, İSU ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı lokasyonlar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün taşınacağı ek hizmet binası hakkında Genel Sekreter Balamir ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abiş'e bilgi verdi.


Kent Meydanı'nda yapılacak olan çevre düzenleme çalışmaları ile Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı'nın bağlantısı sağlanacak. Meydan Işıklandırmaları ve tören alanı düzenlemeleri sonrasında resmi törenler kent meydanında yapılacak. Gece ışıklandırması ile kent meydanı daha şık ve estetik bir görünüme kavuşacak. Kent Meydanı Camii ve kafelerin çalışmaları da kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.


Kent meydanı bağlantı yollarında Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin dolgu çalışmalarının tamamlanması ile asfalt çalışmalarına başlanacak. Ek hizmet binasında gelinen son nokta hakkında da bilgi veren Kocaman, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Koordinatör Nihat Abiş'e teşekkür etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
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