Başkan Kocaman, hemşireleri unutmadı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye bünyesindeki "Yaşlı Hasta-Evde Bakım Hizmeti"nde görev yapan hemşireleri makamında kabul ederek, Hemşireler Haftası'nı kutladı.



Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hemşireler Haftası münasebetiyle Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Hasta-Evde Bakım Hizmeti (YAŞ-BAK) biriminde görev yapan hemşireler Beyza Altınbaş, Sibel Ege ve Handan Temiz'i makamında kabul etti. YAŞ-BAK bünyesinde görev yapan hemşirelerin haftasını kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sağlık alanında özveriyle çalışan herkes çok değerlidir. Pandemi sürecinde sağlık sektöründe çalışanların fedakarlıkları sayesinde bugün Covid-19'a karşı önemli bir başarı elde edilmiştir. Belediye olarak bütün imkanlarımızla sağlık alanında görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sizler evlat sıcaklığında kimsesiz, hastamıza sağlık hizmeti verirken çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum" dedi.



"Onlar Kartepe Belediyesi'nin beyaz önlüklü fedakar kahramanları" ifadelerine yer veren Başkan Kocaman, "Bu mücadelede üzerlerine büyük görevler düşen hemşirelerimize minnettarım. Şüphesiz her birinin görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini biliyoruz. Bu zor süreçte ülkemiz için elinden geleni yapan gece gündüz demeden çalışan hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir fedakarlıkla hizmet sunan hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Emekleri, gayretleri ve hemşehrilerimizin sağlığı için döktükleri alın teri için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ