Başkan Kocaman israfa "Dur" dedi - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek verdi.

Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün artan korkunç rakamlara istinaden gıdada yaşanan israfa dur demek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru #SofranaSahipÇık" kampanyasına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'da destek verdi. Başkan Kocaman, kampanyanın internet sitesine girilerek, gıdanın korunması ve sofraya sahip çık kampanyasına katıldı. Başkan Kocaman'ın kampanyaya bireysel katılımı sağlamasından daha çok, önemli bir sosyal farkındalığın altını çizerek kitlelere ve kamuoyuna duyurması takdirle karşılandı.

Dünyada 800 milyonun üzerinde insan açlıkla mücadele ederken, tonlarca gıdanın çöpe gitmesine değinen Başkan Kocaman, "Tam da bu yüzden ben de söz veriyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 'Gıdanı Koru #SofranaSahipÇık' kampanyasına ben de katıldım. Sıra sizde. Sizde söz verin rekor gelsin. Haydi Kartepe" diyerek çağrıda bulundu. - KOCAELİ