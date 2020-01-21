Başkan Kocaman, Kartepe festivalinden memnun - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen KarFest 2020 sona erdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Kartepe, Maşukiye, Sisli Vadi'de bu hafta sonu ilki gerçekleşen kar festivali KarFest 2020, eğlenceli aktiviteleri ve unutulmaz anlarıyla sona erdi. Kartepe Kış Festivali-KarFest 2020, bu yıl ilk kez kapılarını kar ve eğlence tutkunlarına açtı ve beklentilerin çok üzerinde bir katılım gerçekleşti. Festival sonrası değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Öyle güzel geri dönüşler, teşekkürler ve halkımızın teveccühünü aldık ki, Allah'a şükürler olsun alnımızın akıyla, herkesin memnun kaldığı, mutlu ayrıldığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz KarFest 2020'yi geride bıraktık diyebilirim. Hatta engelli kardeşlerimiz de grup grup gelerek gönüllerince eğlenme imkanı buldular" diyerek festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Festivalin bir başlangıç olduğunu ifade eden Kocaman, "10 bin misafir hedefiyle yola çıkıp, yaklaşık 40 bin misafirimizle festivali tamamladık. Arzumuz gelecek yıllarda, çok daha geniş kitlelere, daha dolu ve zengin bir içerikle, günlerce sürecek bir festivale ev sahipliği yapmak. Kartepe bir başka güzel demiştik, bunu yaşatmak ve daha fazla hissettirmek için, bununla birlikte de kış turizminin merkezi Kartepe söylemini, 4 mevsim turizmin merkezi Kartepe olarak değiştirmek için her alanda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ