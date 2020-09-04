Başkan Kocaman Kartepeliler'le buluştu - Son Dakika

Başkan Kocaman Kartepeliler'le buluştu
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi'nde Kartepeliler'le bir araya geldi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi'nde Kartepeliler'le bir araya geldi.
Kartepe genelinde korona virüs tedbirlerine uygun olarak çalışmalarına aralıksız devam eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hemşehrileriyle bir araya gelerek istişare ediyor. Son olarak AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, belediye meclis üyeleri ile birlikte İstasyon Mahallesi'nde giden Başkan Kocaman, hemşehrileriyle bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmede bulunan Başkan Kocaman "Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda Covid-19 vakalarında artış olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarının artması alınması gereken tedbirlere yeterince uymadığımız anlamına geliyor maalesef. Kartepe genelinde belediye olarak Covid-19 tedbirlerine ödün vermeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin de bu yönde duyarlı olması çok önemlidir. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi. - KOCAELİ
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