Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman mahalle esnafı ve sakinlerini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kocaman mahalle esnafı ve sakinlerini ziyaret etti

1 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinde esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Kocaman mahalle esnafı ve sakinlerini ziyaret etti, System.String[]
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinde esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yoğun mesaisi içerisinde bulduğu her fırsatta hemşehrileriyle bir araya geliyor. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında Eşme Mahallesi'nde su taşkınları yaşanmıştı. Yaşanan sel sonrasında yapılan çalışmaların tamamlanması ile Eşme Mahallesi eski günlerine döndü.

Eşme'de yaz bir başka güzel

Eşme Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, esnaf ve hemşehrileriyle bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Sapanca Gölü kenarında hemşehrilerinin çay davetini kabul eden Kocaman, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Tarlalarında çalışan hemşehrilerini de ziyaret eden Kocaman kolaylıklar ve bereketli mahsüller diledi.

Kocaeli'nin göz bebeği

Başkan Kocaman, Eşme Mahallesi'nde ki incelemelerinin ardından Maşukiye Mahallesi'ne geçti. Esnaf ve vatandaşlar ile çay eşliğinde sohbet eden Belediye Başkanı Kocaman, burada da istek ve talepleri dinledi. Turizm kenti olan Kartepe'nin her geçen gün daha da kıymetlendiğini belirten Kocaman "Son on yılda yapılan yatırımlarla Kartepemiz turizm alanında ciddi bir mesafe elde etti. Bu dönemde de istişarelerle yapacağımız yatırımlarla Kartepemiz Kocaeli'nin göz bebeği olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
Mustafa Kocaman, Kartepe, Eşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani bademler köylüye 20 milyon TL kazandıracak Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaman mahalle esnafı ve sakinlerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]