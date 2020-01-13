Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli nasihatlerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur" dedi.

Başkan Kocaman, öğrencilerle buluştu, System.String[]

Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli nasihatlerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur" dedi.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MARKA'nın destekleri ile lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitimci-Yazar Dr. Faruk Öndağ ile "Bi müsaade sınavım var. Motivasyon Fırtınası" programına katıldı. Programda üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler gibiyim, sizden farkım yoktur. Ben lisedeyken bana belediye başkanı olacaksın denseydi ciddiye almazdım. Bugün belediye başkanıyım. Ben size güveniyorum. İçinizden belediye başkanı ve milletvekilleri çıkacağına inanıyorum. Her birinizin yüzündeki umut ışığı, içinizdeki cevher her şeyden önce bir ağabeyiniz olarak beni çok mutlu ediyor. Sizin sayenizde geleceğe daha umut dolu bakabiliyoruz. Önünüzdeki üniversite sınavının sizin için bir engel değil, başarılarla dolu bir hayata atacağınız ilk adım olmasını diliyorum" dedi.


Eğitimci-Yazar Dr. Faruk Öndağ da programında, "Bi müsaade sınavım var. Motivasyon Fırtınası" programında Kartepeli öğrencilere, sınav stresiyle baş edebilmenin yolları ve verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ders çalışmaya hazırlanırken öğrencilere fayda sağlayacak egzersizlerden bahseden Öndağ, anlattığı örnek hikayelerle öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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