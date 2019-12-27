Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Kocaman okul ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle sekizinci buluşmasını Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle sekizinci buluşmasını Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.


Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle Eğitim Her Şeyimiz projesi kapsamında Okul Müdürü Murat Pala öğrencilere hitaben, "Sizlerin yaşındayken belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, üniversitelerden büyüklerimizle sohbet etme imkanı bulamazdık. Bu fırsatı iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Başkanımızın yoğun programı olmasına karşın bizlere zaman ayırdılar. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Belediye Başkanımız bunu bilmektedir ve sizlere ayrı bir değer vermektedir. Merak ettiğiniz herşeyi sorabilirsiniz" dedi.


En keyif aldığım program


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Bu ziyaretimizin amacı sizlerin bizlere bakış açısını görmektedir. Bu projeye başladığımızdan bu yana her gencimizi dinliyoruz. Belediyecilik kolay değildir. En keyif aldığım program sizlerle bir araya gelmektedir. Burada abi kardeş olarak konuşmak istiyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bende buranın insanıyım" dedi.


Birlikte çözelim


"Hayat hızla gitmektedir" diyen Başkan Kocaman "Ülkemizin derdiyle dertlenmek isteyenler siyasetin içerisindedir. Sevgili Gençler; Her biriniz bizim için birbirinizden kıymetlisiniz. Geleceğinize yön verirken, hedeflerinizi sağlam tutun ve hayallerinizinden asla vazgeçmeyin. Unutmayın azim başarmak için gereklidir. Memleketin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koymak gönül işidir, büyük sorumluluktur. Bu sorumlulukları almak, ileride çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakmak için kendinizi sürekli geliştirin. Bir sorunuz veya sorununuz olduğunda kapımızı çalın, telefonumu arayın, birlikte düşünelim cevap bulalım, çözüm üretelim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Anadolu Lisesi, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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