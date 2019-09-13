Başkan Kocaman, şampiyon sporcu ile bilek güreşi yaptı

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2.'nci olan İsmail Bekaroğlu'nu ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, genç sporcu ile bilek güreşi yaptı.



6 Temmuz'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 75 kg'da üçüncü olan, 16-17 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da Avrupa Bile Güreşi Şampiyonası'nda 50 kilogramda 2. olan Kartepeli İsmail Bekaroğlu, 26 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç sporcu Bekaroğlu'nun elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Kocaman, genç sporcuya teşekkür etti. Genç sporcu ile bilek güreşi yapan Kocaman, "Yunanistan da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında 2.'nci olan Kartepeli kardeşim İsmail Bekaroğlu'na Romanya'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonasında başarılar diliyorum. Allah nice başarıları nasip etsin. Biz Türk Milleti olarak bileği de yüreği de güçlü nice vatan evlatlarımız var. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi. - KOCAELİ