Başkan Kocaman vatandaşlarla cuma namazını kıldı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Merkez Park Camii bahçesinde cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren toplu ibadete kapalı olan camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Kartepe Belediyesi ilçe genelinde 82 camide temizlik ve dezenfekten çalışmalarını tamamlayarak camileri ibadete hazır hale getirdi. Kartepe'de yapılan inceleme sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 77 camide ibadet edilmesine izin verildiği açıklandı. Binlerce vatandaş, belirlenen camilerde Cuma namazını kıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da cuma namazını Kartepe Merkez Park Camii'nde cemaatle birlikte kıldı. - KOCAELİ