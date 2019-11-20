Başkan Kocaman, yeni sosyal tesiste çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Kanal Park Projesi içerisinde yer alan Antik Köfte Sosyal Tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2'nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metrelik kare kafede çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediyesi Kanal Park içerisinde bulunan tesisin Antik Kapı A.Ş. tarafından işletilmesi planlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Antik Köfte Sosyal Tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnce işçilikler kalmıştır. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile aileleriyle birlikte buraya gelebilirler. Hizmet verecek personellerimiz eğitimlerini antik Kapı A.Ş.'nin deneyimli ve uzman kadrosundan alıyor. Kısa süre içinde güvenilir lezzet ve ekonomik fiyatlarla misafirlerimize hizmet vermeye bağlayacağız" dedi. - KOCAELİ