Başkan Kocamaz: Seçim Kurulu ve Mahkemelere Güveniyoruz

İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan daha sonra da Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Seçim Kurulu'nun değerlendirmesini objektif bir şekilde yapacağına inanadığını söyledi.

İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan daha sonra da Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Seçim Kurulu'nun değerlendirmesini objektif bir şekilde yapacağına inanadığını söyledi. Kocamaz, "Biz Yüksek Seçim Kurulu ve devletin mahkemelerine sonuna kadar güveniyoruz" dedi.



Demokrat Parti'nden adaylık başvurusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kocamaz, bazı çevrelerin adaylığının geçersiz sayılacağı yöndeki iddiaların yanlı ve taraflı olduğunu belirterek, "Yaşanan süreçle ilgili herkesin kendi kafasına göre bir yorum yapıyor. Bir kısmı da bilinçli olarak algı oluşturmaya bu konuda karar vericileri baskı altına almaya çalışıyor. Ama olaylar birbirinden farklı. Biz olayda malum şahıslar dosyayı Seçim Kurulu'na teslim etmedikleri, teslim etmeyecekleri anlaşıldığı için anından genel merkez tarafından görevden alınıyorlar. Zaten ondan sonra verdikleri dosya, yetkisiz bir şekilde verilmiş. Dolayısıyla hukuki hiçbir geçerliliği yok. Ben öyle inanıyorum ki Seçim Kurulu değerlendirmesini objektif bir şekilde yapacak ve bu spekülasyonlara da bir son verecektir. Siz de takdir edersiniz ki bir kişinin seçilme hakkı başkaları tarafından oraya dosya verilmeyerek yok edilmeye çalışılıyor ama yetkisiz oldukları için böyle bir dosyanın geçerliliği de sanıyorum değerlendirmeler sonucunda uygun görülmeyecek. Tabi hukuk her şeyin en doğrusunu kararlaştıracaktır. Biz Seçim Kurulu'na ve devletin mahkemelerine sonuna kadar güveniyoruz. Bu konuda Mersin halkı ile yine aynı şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.



'HERKES SÜKUNETİNİ MUHAFAZA ETSİN'



Vatandaşlara da çağrıda bulanan Başkan Kocamaz, "Bizimle yola çıkan, yol arkadaşlığı yapan, dava arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum; herkes sükunetini muhafaza etsin. Bu konuda itirazların olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu konuda kim itiraz etmişse bu olayların yaşanmasında belki bir anda ispat etmemiz mümkün değil ama araştırmalar sonucunda bir bilgisi olup olmadığı kanaatine de varılacaktır. Ben bütün vatandaşlarımdan sakin olmalarını, provokasyonlara gelmemelerini, bu konu da kışkırtıcı davranışlarda bulunan şahıslara karşı da gülüp geçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü biz başta Allah'a inanıyoruz. Cenab-ı Allah'ın doğrularla birlikte olduğuna inanıyoruz. Mersin'in önünü kesmek isteyenlere, Mersin'in özün de Burhanettin Kocamaz'ın önünü kesmek isteyenlere karşı da Cenab-ı Allah'ın mutlaka bunun da hesabını soracağına inanıyoruz" diye konuştu.



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