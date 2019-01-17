Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaoğlu: "Aday Adaylığı İçin Müracaat Ettim"

Başkan Kocaoğlu: "Aday Adaylığı İçin Müracaat Ettim"

42 dakika önce

Başkan Kocaoğlu: "Aday adaylığı için müracaat ettim"İZMİR - Geçtiğimiz gün sürpriz şekilde yeniden aday olabileceği sinyalini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum.

Başkan Kocaoğlu: "Aday adaylığı için müracaat ettim"

İZMİR - Geçtiğimiz gün sürpriz şekilde yeniden aday olabileceği sinyalini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, partime bana bu ulvi göreve getiren partime destek veren İzmirli hemşerilerime çalışmak, ne İzmir'i, ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum" dedi.
Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Tanıtım Toplantısı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İki gün önce bir karar verdim. Daha doğrusu dün sabah bir kara verdim. 10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılsonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız bayrağı alsın, belediye başkanlığı siyasi meslek değildir, dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi. Bizim kaçmamız olmadı. 2014'te Binali Yıldırım beyle mecburen yarıştık. Bu sefer dedim ki, 15 yıl oldu, 150 yıllık belediye tarihinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan başka başkan yok. Bu bize nasip oldu. Biz bırakalım bir başka arkadaşımız bu bayrağı alsın, ileriye götürsün dedik. Ama gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, partime bana bu ulvi göreve getiren partime destek veren İzmirli hemşerilerime çalışmak, ne İzmir'i, ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Aziz Kocaoğlu, İzmir, Politika
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