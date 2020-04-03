Başkan Koçhan'dan

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı amacıyla "Evde Kal, Kitap Oku, Kitabın Bizden" kampanyası başlattı.

Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye katkı amacıyla kampanya başlattığını duyurdu.

Yaşanılan zor süreci evde daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Koçhan, "Bu kapsamda evde hep birlikte kitap okuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan yorum olarak yazdığınız ve istediğiniz kitapları sizlerin evlerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.