Son Dakika Haberleri: Başkan Kökce, 2 öneri ile Ankara'ya gidiyor
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Başkan Kökce, 2 öneri ile Ankara'ya gidiyor

1 saat önce

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ziyaret edecekleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan, afet fonu ve hazine arazileri kiralama sürelerinin yeniden düzenlenmesini talep edeceklerini bildirdi.

Başkan Kökce, 2 öneri ile Ankara'ya gidiyor, System.String[]
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ziyaret edecekleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan, afet fonu ve hazine arazileri kiralama sürelerinin yeniden düzenlenmesini talep edeceklerini bildirdi.

Kökce, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve ilçe ziraat odaları başkanlarıyla birlikte, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığını ziyaret için bir günlüğüne Ankara'ya gidiyor. Antalya'daki tarımın öncüleri, genel başkana çalışmaları ve bölgelerindeki tarımsal gelişmeleri iletecek.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Antalya İl Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve ilçe ziraat odaları başkanlarıyla birlikte Ankara' da Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktarı ziyaret edeceklerini belirtti.

Başkan Kökce; "Son yıllarda ülkemizde doğal afetler çok yaşanmaya başladı. Çiftçilerimiz doğal afetlerden zarar görmektedirler. Genel Başkanımızdan, Türkiye Ziraat Odaları Birliğimizin bünyesinde, il ve ilçe ziraat odalarımızın katkılarıyla doğal afetlerde kullanılmak üzere afet fonu kurulmasını talep edeceğiz" dedi.

"Hazine arazilerine düzenleme"

Ülke ekonomisi açısından tarım sektörünün önemli olduğunu, buna bağlı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi gerektiğini bildiren Başkan Hidayet Kökce; " İlçemizde tarımsal amaçla kullanılan hazine arazilerini, çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanıldığında, üretimin kayıt altına alınmasından dolayı tarım sektörüne sağlanan desteklemeler ve TARSİM sigortaları dahil sözleşmeye bağlı bir çok haktan mahrum kalacağından hazine arazileri kiralama sürelerinin yeniden düzenlenmesini talep edeceğiz" dedi. - ANTALYA


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:20 Kaynak: İHA
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