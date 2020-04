Başkan Köken:

Ramazan'ın ilk günü sosyal medyadan canlı olarak yapılan programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu virüsten insanlık mutlaka ders alacaktır. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin elimizden çok kolay alınabildiğini gördük" dedi.



Eyüpsultan Belediyesi, On bir Ayın Sultanı Ramazan ayında birçok programı sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturuyor. Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kalan binlerce Eyüpsultanlı, hafta içi her gün iftardan önce iki saat boyunca sosyal medyada yayınlanan programları izleme şansı buluyor. Ramazan'ın ilk günü sosyal medyadan canlı olarak yapılan programın konukları, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç oldu. Sohbet programı Abdurrahman Bozan hocanın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.



Sohbet programında, bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlayarak söze başlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şöyle konuştu, "Şair diyor ki Ramazan oruç için insanın her yıl buluştuğu sofradır. Bu Ramazanımızı yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde değerlendirip bayrama da ortak alanlarımızı kullanabileceğimiz en mutlu şekilde girmemiz lazım. Bu virüsten insanlık mutlaka ders alıyordur. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin elimizden çok kolay alınabildiğini gördük. Bu Ramazan'ın kurtuluşa vesile olmasını da temenni ediyorum"



"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz"



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan hazırlıklarıyla ilgili, "11 Mart'tan itibaren çok ciddi çalışma başlatmıştık zaten. Sokaklarda ilaçlama, dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları başlattık. Fırınları dizayn ettik. İnsanların kolaylıkla fırınlara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Eyüpsultan hasreti çekenlere Sosyal Medya üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca bu devam edecek. Son 15 günde yoğun bir tempoyla çalışarak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını Ramazan başlamadan bitirmiş olduk. Şimdi münferit ihtiyaçlara cevap verecek bir ekip oluşturduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı engeli nedeniyle onların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekip kurduk. Sahada çalışmalar yapıyorlar. Hastaneden taburcu olan vatandaşlarımızı evine ulaştırma konusunda yardımcı oluyoruz. Gerekirse hastanelerimize ambulans desteği sağlıyoruz " dedi.



"Her kardeşimiz evini mescide çevirebilir"



İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç ise sohbet programında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayıdır. İnsan bazen ne yapacağını bilemez ya. Ne yapacağını bilemeyenler için Kur'an bir pusuladır. Kur'an manevi bir sofradır. Bu sofradan herkes nasibi kadar istifade eder. Ümit ediyoruz ki tüm kardeşlerim bu sofradan gönüllerini doldursunlar. Yaşadığımız özel bir durum var. Evlere kapandık. Bu ayı eğitim ayı olarak değerlendirelim. Krizleri fırsata çevirebiliriz. Mahrumiyetleri nimete dönüştürebiliriz. Hadis-i Şeriflerde buna değiniliyor. Mümin için yer yüzünün her noktası mescittir. Bize her yer camidir. Bize her yer ibadet yeridir. İbadet arzusu duyan her kardeşimiz evini mescide çevirebilir. Evde olmamız münasebetiyle gündüzümüzü oruç tutarak değerlendirelim. Geceleri de teravih namazı kılarak değerlendirebiliriz. Bu sene gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Sorumluluk duymalıyız. Sorumluluk sahibi olmalıyız. Fakiri, fukarayı unutmamalıyız. Zekat Allah'ın koyduğu ilk sosyal sigortadır. Zekat vermeyi unutmamalıyız" - İSTANBUL