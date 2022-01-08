Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu resmi ilan fiyat tarifesinin güncellenmesini istedi - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektöründe resmi ilan fiyat tarifesinin güncellenmesini gerektiğini söyledi.

Kolaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan medya emekçilerinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklediklerini aktaran Kolaylı, şunları kaydetti:

"Gazeteler çok zor durumda. Gazete maliyetlerini oluşturan kağıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artıyor. Dövizde sağlanan kur düşüşü, ne yazık ki malzeme fiyatlarına yansımadı. Bu dönemde Basın İlan Kurumu resmi ilanları, yerel gazeteler için büyük önem taşıyor. Ancak Basın İlan Kurumu'nda 1 yıla yakın süredir genel kurul toplanamıyor. Genel kurul en kısa sürede toplanmalı ve resmi ilan fiyat tarifesi sütun santim fiyatını, satış sayısı 50 binin altındaki gazeteler için en az 35 lira yapmalıdır. Satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler için de bunun paralelinde fiyat belirlenmelidir. Tarife, takip eden ayda değil, Resmi Gazete'de yayınlandığı günü takiben yürürlüğe girmelidir. Bu gecikmenin bedelini, gazeteler ve bu gazetelerde çalışan meslektaşlarımız ödememelidir."

Kolaylı, 10 Ocak 1961 tarihinin basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu ifade ederek "Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Basın çalışanlarının yaşam koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme, mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip olmadıklarını anlatan Kolaylı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere en kısa dönemde ulaşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.