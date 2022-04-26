Başkan Kolçak'ın Kadir gecesi mesajı - Son Dakika

Başkan Kolçak'ın Kadir gecesi mesajı

Başkan Kolçak\'ın Kadir gecesi mesajı
Son Güncelleme: 26.04.2022 15:54

Ankara Pütürgeliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Güzin Koçak, Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı.

Ankara Pütürgeliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Koçak, Mesajında; Başı rahmet ortası mağfiret sonu günahlardan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakmak üzereyiz. İnşallah bu mübarek aydan ziyadesiyle istifade edebilmişizdir. Yine bu mübarek ayın içinde Kuran-ı Kerimin indirildiği ve içinde kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini idrak ediyoruz.

Başkan Koçak, Yüce Rabbim bu müstesna ayın ve bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine tüm ümmeti ve insanlığı her türlü afetlerden kaza bela ve salgınlardan korusun zalimin zulmü altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin bizleri sağlıklı ve afiyetle nice ramazanlar nice kadir gecelerine eriştirsin İnşallah. Bu vesile Ümmeti Muhammedin kadir gecesini en kalbi duygularla tebrik ediyor dualarda buluşmak dileğiyle sevgi Saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Kaynak: Bültenler

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kolçak'ın Kadir gecesi mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kolçak'ın Kadir gecesi mesajı - Son Dakika
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