Başkan Köleoğlu, Deveciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Köleoğlu, Deveciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Deveciler Derneği üyelerine yönelik düzenlenen yemekte bir araya gelen dernek üyeleri, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Deveciler Derneği üyelerine yönelik düzenlenen yemekte bir araya gelen dernek üyeleri, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması hususunda görüş alışverişinde bulundu.

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Yemekte dernek üyeleri, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu bilgilendirdi.

Başkan Köleoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yörük kültürünü tam anlamıyla yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi.

Yörük kültürünü sadece bölgeye değil, tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda deve güreşlerini, folklorik deve gösterisi olarak kurumsallaştırıp birlik beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Devecilik zahmetli, meşakkatli, büyük emek isteyen bir meslek. Bir önceki toplantımızda söz verdiğimiz gibi bu işe sahip çıkacağız, çok amaçlı kullanabileceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Kumluca ilçemizi ziyaret edenlere Yörük kültürünü tanıtmak amacıyla deveciler ile birlikte istişare ederek gerekirse savranı, daylağı, kıl çadırı ve ayranıyla geleneklerimiz sembolikte olsa yaşatarak tanıtacağız."

Derneğin bu kültürü tanıtıp aktarabileceği bir yeri olmasını istediklerini vurgulayan Köleoğlu, gelecek yıl düzenlenecek EMİTT turizm fuarına birlikte katılmak istediklerini, bu sayede bölgeye daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kumluca Deveciler Derneği Başkanı Kemal Özer de kendilerinin kısıtlı imkanlarla Yörük kültürünü, deveciliği yaşatmaya çalıştıklarını, bu konuda kendilerine her zaman destek veren Kumluca Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.

Kumluca Belediyesi, Mustafa Köleoğlu, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:45 Kaynak: AA

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