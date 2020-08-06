Başkan Koloğlu denetimlere bizzat katıldı - Son Dakika

Düzce'de Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ülke gelinde gerçekleştirilen denetimlere bizzat katıldı. Başkan Koloğlu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Cumayeri ilçesinde de ekipler sahaya indi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu denetimlere bizzat katıldı. Kahvehanelerde, kafeteryalarda, fırınlarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştiren Başkan Koloğlu, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.

Başkan Kolaoğlu, "Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen " Sağlık İçin Hepimiz İçin " adı ile ilçemizde genel bir denetim gerçekleştirdik. Esnaflarımız ile Covid-19 ile mücadele konusunda istişarelerde bulunduk. Bu süreçte dikkatli olmalarını, maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini dile getirdik" dedi.

Başkan Koloğlu gerçekleştirilen denetimler sonrası esnafların hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, belediye olarak ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti. - DÜZCE