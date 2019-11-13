Son Dakika Haberleri: Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti
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Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.

Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.


Başkan Mustafa Koloğlu destek olanları unutmuyor. Koloğlu, Cumayeri Belediyesine araç filosuna, yaptığı girişimler sonucu kazandırdığı temizlik aracı için Kaymakam Haluk Çakmak'a, belediye olarak ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara destek olan Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem'e destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Mustafa Koloğlu, Haluk Çakmak, Cumayeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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