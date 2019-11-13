Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti
7 saat önce
DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye katkısı olanlara teşekkür plaketi verdi.
Başkan Mustafa Koloğlu destek olanları unutmuyor. Koloğlu, Cumayeri Belediyesine araç filosuna, yaptığı girişimler sonucu kazandırdığı temizlik aracı için Kaymakam Haluk Çakmak'a, belediye olarak ilçede engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara destek olan Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem'e destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE
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