Son Dakika Haberleri: Başkan Koloğlu okulları gezdi
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Başkan Koloğlu okulları gezdi

1 saat önce

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.

Başkan Koloğlu okulları gezdi, System.String[]

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.


Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi. - DÜZCE

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
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