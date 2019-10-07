Son Dakika Haberleri: Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor
Son Dakika Güncel Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor

Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor

20 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan selde etkilenen Cumayeri için Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara'da temaslarda bulundu.

Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan selde etkilenen Cumayeri için Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara'da temaslarda bulundu. Koloğlu hazırladığı raporları DSİ Genel Müdürüne sundu.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için Ankara'da çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Koloğlu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret ederek, Cumayeri Merkezinden geçen derenin sel sonrası oluşan hasar ve yapılacak olan ıslah projesi dosyasını iletti. - DÜZCE

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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