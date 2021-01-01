Başkan Konuk: "2021'e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız" - Son Dakika

Başkan Konuk: "2021'e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız"

01.01.2021 00:12
Başkan Konuk:

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "2020 takvim yılını kapatıp 2021'e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "2020 takvim yılını kapatıp 2021'e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız. Gelecek yıllarımızın kazanılmış yıllar olması için çocuklarımızın eğitimdeki kayıplarının telafisinden, iş ve sosyal hayatın yeniden inşasına kadar yapacağımız çok iş var" dedi.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Konuk mesajında, "Tamamlanan yılların bazıları ya tek tek insanların hayatında ya toplumların ya da tüm insanlığın ortak hafızasında iz bırakır. Geriye doğru dönüp bakıldığında ya da hatıralarda hep yaşananlarla anılır. Yılın hangi rakam terkiplerinden oluştuğunun önemi yoktur. Bazı yıllar rakamla ifade edilmez bireysel hayatımızdaki, aile hayatımızdaki iyi kötü hatıralarla anılır. Rakamların yerini hadiseler alır ve o yıllar; kızımın doğduğu yıl olur, oğlumun askere gittiği, çocukların evlendiği, evi aldığımız, torunun sünnet olduğu, kızımın işe girdiği, kardeşimin mezun olduğu, dedemin ameliyat olduğu, ninemin vefat ettiği yıl olur. Bazı yıllara ise milletlerin ortak hafızasında ortak bir anlam yüklenir, deprem yılı deyince 1999'u hatırlarız mesela zafer yılı dendiğinde aynı yılı hatırladığımız gibi, Fetih yılının 1453'ü hatırlatması gibi. Sınırları aşan bazı yıllar vardır ki onlara bütün insanlık için aynı anlam yüklenir, o yıllar insanlığın ortak hafızasında aynı adla adlandırılır. Buhran yılı 1929'dur mesela. 2020'de tüm insanlığın ortak hafızasında salgın yılıdır. Endişe ile adım attığımız, zorluklarla devam eden bir yılı tamamlayıp, yaşadığımız zorluklardan çıkardığımız dersler ve kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğimiz bir yıl olması temennisiyle yeni bir yıla adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2021'e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız"

Salgının gölgesinde geçen yılda çok şey öğrendiğimizi, bilimde, sanayide, tarımda gücümüze güç katmamız gerektiğinin bir kez daha teyit edildiğini ifade eden Başkan Konuk, "2020 takvim yılını kapatıp 2021'e adım attığımız bugünden başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız. Gelecek yıllarımızın kazanılmış yıllar olması için çocuklarımızın eğitimdeki kayıplarının telafisinden, iş ve sosyal hayatın yeniden inşasına kadar yapacağımız çok iş var. İnşallah, tüm dünya gibi ülkemizde önce salgını kontrol altına alıp tehdit olmaktan çıkaracak sonra da nekahet döneminden çıkıp artık yürümeye, koşmaya başlayacak. Yeni bir yıla adım atarken üzerimize düşen, yaşanan zor yılın ve o yılın zorluklarının muhasebesini yaparak yarına sahip çıkma ve yarınları inşa etmektir. Biz üreticiler olarak kendi payımıza muhasebemizi yaptık. Bu topraklarda sarsıntıların yıkımla sonuçlanmaması, yaşanan kayıpların süratle telafisi için, kimseye muhtaç olmadan kendi yaramızı kendimizin sarabileceği kadar güçlü, kudretli ve kuvvetli olmalıyız. O güce ve o kudrete sahip olabilmek için de hem bu topraklarda daha çok üretmeliyiz hem de bu topraklarda üretileni kıymetlendirmeyi başarmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bugün dünden daha çok üretiyoruz, yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz"

Genel Başkan Recep Konuk, açıklamasını şöyle tamamladı: "Pancar üreticileri olarak dün yaptığımız buydu, yani daha çok üretmek. Bugün dünden daha çok üretiyoruz, yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha büyük işler başaracağız ki, bu topraklar mamur olacak, bereket ve huzur iklimi bu topraklara egemen olacak ve herkes bu bereketten pay alacak, milletimizin işi büyüyecek, aşı artacak, bugünü ve yarını dün ve önceki günden, önümüzdeki yılı ve yılları geçmiş yıl ve yıllardan daha iyi, daha müreffeh olacak. 2021'den itibaren her yılın bizim ülkemizin, bizim milletimizin ve Türk çiftçisinin tarihinde zorluklardan ari, kazanılmış yıllar olarak yazılmasını, 2021'den başlayarak gelecek tüm yılların zenginliğimize zenginlik, gücümüze güç ve kudretimize kudret kattığımız yıllar olmasını diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da daha güçlü, daha kudretli, daha müreffeh bir Türkiye yolunda üzerimize düşeni eksiksiz ve tam yapmaya devam edeceğimizi beyan ederek, en başta sağlık olmak üzere başarı, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket dolu bir yıl dileği ile tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum." - KONYA

Başkan Konuk: 2021'e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız

Milletvekili, Recep Konuk, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Konuk: '2021'e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti         
20:59
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Konuk: "2021'e adım attığımız andan başlayarak kaybettiğimiz zamanın telafisine odaklanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei