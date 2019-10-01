Son Dakika Haberleri: Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Bu sabah hayatını kaybeden 86 yaşındaki Hacı Zeliha Konuk için Türkmencamili Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Zeliha Konuk'un cenazesi Türkmencamili Mezarlığında aile kabristanlığına dualarla defnedildi.


Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Konya ve Karaman'dan protokol mensupları, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Türkmencamili, Recep Konuk, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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