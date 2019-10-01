Son Dakika Haberleri: Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yerel Haber

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandıKONYA - 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - 25. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un vefat eden annesi Hacı Zeliha Konuk, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmencamili Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah hayatını kaybeden 86 yaşındaki Hacı Zeliha Konuk için Türkmencamili Mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacı Zeliha Konuk'un cenazesi Türkmencamili Mezarlığında aile kabristanlığına dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Konya ve Karaman'dan protokol mensupları, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkmencamili, Recep Konuk, AK Parti, Konya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Bostancı: KHK'lılara af, gündemimizde yok
AK Partili Bostancı'dan EYT açıklaması: Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor SP lideri Temel Karamollaoğlu yarın Ali Babacan ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Konuk'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]