BAŞKAN KÖSE, 3 YILLIK ÇALIŞMALARINI ANLATTI - Son Dakika

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, düzenlediği basın toplantısı ile göreve başlamasının ardından geçen 3 yıllık sürede yapılan çalışmalar ile projeleri anlattı.

Başkan Murat Köse, görevde olduğu 3 yılda gerçekleştirdikleri projeleri, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Köse, Millet kıraathanelerinden, uyanık kütüphanelere, aile bilim merkezlerinden, gençlik merkezlerine, lavanta bahçesinden, yüzme havuzlarına, mahalle konaklarına kadar, 3 yıl içinde yapılan 98 projeyi anlattı. Öncelik hedeflerinin halka, ülkeye ve insana hizmet etmek olduğunu söyleyen Köse, 'Tüm gün gece yarısına bazen de sabaha kadar çalışma arkadaşlarımızla omuz omuza iş üretiyoruz. Vatandaşımızın tek tek ayağına gidiyor, onları dinliyor, dertleriyle dertleniyor, hem hal oluyoruz. Her Güzel Mamaklı telefon açtığında muhatap buluyor, soru sorduğunda cevabını alıyor, sıkıntısını ilettiğinde çözümü için belediyemiz seferber oluyor. Hemen çözebilirsek geri dönüp bilgilendiriyor, aksi halde bütün süreci hemşerimiz adına yakından takip ediyoruz. Çünkü biz, milletimize saygı duyuyor, onlara değer veriyor, bunu da ortaya koyuyoruz. Her bir evin, her bir esnafın kapısını çalmaya gayret ediyoruz. Bunu büyük bir hevesle, istekle, mutlulukla yapıyor, milletimize hizmetkar oluyoruz. Çünkü biz gönül belediyeciliği yapıyoruz. Hizmetimize sevgimizi, hürmetimizi katıyoruz. Her işimizi olduğu gibi ihalelerimizi de en şeffaf şekilde yapıyoruz' diye konuştu.

'VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Başkan Köse, bugüne kadar bütçe değerleri açısından 351 milyon olan bütçelerini 2021 yılı itibariyle 519 milyona çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Bunun içerisindeki yatırımı yüzde 21'den yüzde 28'e yükselttik. Görevi devir aldığımız 2019 tarihindeki 351 milyonluk bütçe içerisinde bütçeyle karşılaştırma yapmak açısından 236 milyon olan borcumuzu bütçe içerisindeki rakamı yüzde 67'ydi. Bugün 519 milyon bütçemiz içerisinde 242 milyon olan borcumuzu yüzde 46'ya düşürdük. Bütçemizi artırdık, borcumuzu da cari borçların dışında tutarsak borcumuzu da azalttık. Borcumuzun bütçeye kıyasla oranı da yüzde 67'den yüzde 46'ya düşürdük. Bu bizim için onur ve gurur verici bir şey. Yine görevi devir aldığımızda 2 bin 184 personelimiz vardı. Bugün itibariyle 50 tane hizmete başlattığımız zabıtalar dahil 2 bin 323 personelimiz var. Bu süreç içerisinde yaklaşık 70'e yakın tesis açmışız. Personel değişimi rakamı 89'dur. Verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Söz verdik yaptık, söz verdik daha fazlasını yaptık' dediğimiz projelerde 'söz verdik' demekle kalmıyoruz; sözlerin tutulması gayretinde çalışıyoruz. Biz yaptığımız çalışmalarla diyoruz ki, yaparsa AK Parti yapar. Bunu yaparken güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu işlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst bir belediyecilikten bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz.?

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAK VE GAYRET EDECEĞİM'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 98 projenin yapımını tamamlayıp hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Köse, şunları kaydetti:

'15 projenin daha yapımı devam ediyor. Mamak'ın geleceği için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mamak'ın hak ettiği değere kavuşması için gece gündüz 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın duaları, bizim gayretlerimizle Mamak'ı çok daha ileriye taşıyacağız. Her gün bu heyecanla işimizin başındayız. Bugün 3 yılda kat ettiğimiz mesafe ortada. Odağımıza insanı koyduk, önce insan dedik. Dürüst çalışmanın ve verilen sözleri tutmanın karşılığında elde edilen güvenin, bizler için en önemli sermaye olduğuna inanıyoruz. Bu topraklara ve milletimize karşı, yüreğimizde büyük bir sorumluluk duygusu taşıyoruz. Bizim davamız, mihengine insanı koyan, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğine iz bırakacak hizmetleri yapmak. Bizden sonra gelecek kuşaklara insan onur ve haysiyetine yakışır, yaşanılabilir şehirler emanet etmek. Tek bir gayemiz var, güzel Mamak'ı daha da güzel yapmak. Mamak ilçesi kabına sığmayan ve yeni hedeflere koşan bir ilçe haline geldi. Her mahallede inşa ettiğimiz dev yatırımlarla, Mamak'ı cazibe merkezi haline getirdik. Planlı programlı ve büyük bir uyumla çalıştığımız, her adımı düşünerek ve planlayarak attığımız için bugüne kadar önümüzü net görmeyi ve doğru kararlar almayı başardığımızı biliyoruz. Bu sebeple, Mamak ilçesinin iyi kaderi için daha çok çalışacak ve gayret edeceğim.' (DHA)