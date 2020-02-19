Başkan Köse, Batuhan'ın davetini geri çevirmedi - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Batuhan Kayhan'ın davetini geri çevirmeyerek okula bir ziyaret gerçekleştirdi.



Okulda Kayhan ve diğer öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köse, çocukların isteklerine de kayıtsız kalmadı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette öğrenciler Başkan Köse'ye yakın ilgi gösterdi. Tek tek sınıfları dolaşan Başkan Köse, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek Yozgat'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Batuhan, bizlere sosyal medya aracılığı ile ulaşarak bir davette bulundu. Bizde seve seve bu davete icabet ettik. Öğrencilerimize, çocuklarımıza ayrı bir sevgimiz var. Onlar bu şehrin, ülkemizin aydınlık geleceği olacaklar. Çocuklarımızla oldukça güzel zaman geçirdik. Bizlerden istekleri oldu. Hepsine cevap vermeye çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Okul ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - YOZGAT