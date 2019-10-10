Son Dakika Haberleri: Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı
Son Dakika Güncel Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı

Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse belediye birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse belediye birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Göreve geldiği süreden itibaren hem vatandaşlar hem de belediye çalışmaları ile yakından ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Esantepe Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı ve yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Köse yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Safranbolu için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse; "Tek amacımız bu güzel kente ve yaşayanlarına en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilmek. Bu anlamda Müdürlüklerimiz daha önceden tespit edilen ya da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmekteler. Ben her birine ayrı ayrı gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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