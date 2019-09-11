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Başkan Köse çalışmaları inceledi

43 dakika önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yol yapımından kaldırım yenilemeye, sosyal projelere kadar pek çok çalışmayı yakından takip ediyor.

Başkan Köse çalışmaları inceledi, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yol yapımından kaldırım yenilemeye, sosyal projelere kadar pek çok çalışmayı yakından takip ediyor.


Başkan Köse, yapımı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Musalla Mahallesi Yunus Emre Mevkisi ile Safranbolu aile mezarlı arkası bağlantı yolunda da incelemelerde bulundu.


Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin'den bilgi Köse, "2 bin metre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Burada amacımız uzun süredir büyük bir problem olan Tarihi Çarşı bölgemizdeki trafiği rahatlatmak. Bununla birlikte hem yerli ve yabancı misafirlerimizin hem de Safranbolulu vatandaşlarımızın kullanacakları ve Tarihi Çarşı bölgesine daha kısa sürede ulaşabilecekleri bir güzergahı da tabela ve yönlendirmeler ile destekleyerek faaliyete geçireceğiz" dedi.


Safranbolu için var güçleri ile çalışmalara devam edeceklerini hatırlatan Başkan Köse, ekiplerin 7/24 anlayışı ile görev başında olduklarını, el birliği ile Safranbolu'yu, Safranbolulularla birlikte çok daha yaşanılır bir kent haline getireceklerini söyledi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Şahin, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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