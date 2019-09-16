Başkan Köse, çalışmalarını değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, içme suyunda kullanılan elektrik enerjisini, güneş enerjisinden sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Köse, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Seçim öncesi halka verdikleri sözleri yerine getirmek için seçildikten sonra gerekeli ekip ve finansı sağlayarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Köse, "Öncelikle asfalt ekibimizi kurduk, şantiyemizi çalıştırdık. Bahçeşehir Mahallemizden başlamak üzere asfalta ihtiyaç olan yerlerin tamamını asfaltladık. Şu anda Taşocağı ve Sarıtopraklık mezarlıklarının asfaltlarını döküyoruz." dedi.

Köse, eski sanayi sitesi bölgesinde imar planında bulunan bulvar için çalışmaların başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bulvarımızı açıp, şehir hastanesi yoluna bağlayacağız. Hal binamızın önünde bulvar çalışmamız sürüyor altyapısı bitti, birkaç gün sonra oranın da asfaltını atacağız. Yıktığımız eski belediye binamız ve yıkımına başladığımız eski hükümet binası yerine de uygun şekilde şehrimizin ihtiyacını karşılayacak modern, gençler ve kadınlara yönelik sosyal alanlar bulunan bina yapacağız."

-"Güneş enerjisi sistemi kuracağız"

Cemil Çiçek Barajı'ndan şehrin içme suyunun karşılandığını ancak rakım farkından dolayı suyun elektrik enerjisi ile geldiğini vurgulayan Köse, " Enerji tüketiminden dolayı su geliri ile gideri neredeyse birbirini karşılamıyor. Belediye olarak harcadığımız kadar enerjiyi güneş enerjisinden sağlayacağız. Bunun için gerekli izinlerimizi ve lisansımızı aldık. Projemizi İller Bankası ile ortaklaşa yapacağız. Belediyemiz enerji konusunda büyük tasarruf sağlamış olacak." diye konuştu.

Köse, önceki dönem başlayan Büyük Cami Projesini tamamlayacaklarını bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü anlatarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ilimizi ziyaret edecek. Kendisine şehrimizin sorunlarını ve projelerimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.