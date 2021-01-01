Başkan Köse'den çalışanlara yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni yıla saatler kala belediye çalışanlarına maaş müjdesi verdi.

Ocak ayından itibaren Mamak Belediyesi'nde çalışan personelin eline geçecek ücretin en az 3 bin 500 lira olacağını açıklayan Başkan Köse, Mamak Belediyesi olarak birinci önceliklerinin emeğin hakkını teslim etmek ve çalışana maaşlarını gününde yatırmak olduğunu kaydetti. Mamak'ın gelişmesi için çalışanlarla iş ve güç birliği yaptıklarını kaydeden Köse şunları dedi:

"Belediyemizde çalışan tüm personellerimize değer veriyor onların her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Biz belediyemizde çalışan bütün çalışanlarımızla bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımızın ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması bizim belediye olarak görevlerimiz arasında. Bizler, bu ilçemizin gelişmesi için çalışma arkadaşlarımızla iş ve güç birliği yapıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir belediye olarak belediyemiz bünyesinde çalışan bir işçilerimize yeni yılda müjdemizi verdik. Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. Bugüne kadar eğitim, kültür, sanat bilim ve daha birçok alanda yaptığımız hizmetler ilçemizin yaşam kalitesini arttırdı. Özellikle bu salgın sürecinde herkes evlerindeyken sizler gece gündüz demeden çalıştınız. Mamaklı güzel hemşehrilerimize hizmet sunmaya devam ettiniz. Sizler Güzel Mamak'ın kahramanlarısınız. Aldığımız bu karar çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olsun inşallah." - ANKARA