Başkan Köse'den esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Köse'den esnaf ziyareti

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Köse'den esnaf ziyareti, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.


İş yerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Köse, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini de dinledi. Gerek esnaf ziyaretleri, gerek Tam Açık Kapı Uygulaması, gerekse mahalle buluşmaları ile Mamaklılarla sık sık bir araya geldiklerinin altını çizen Köse, "Tüm esnafımız bizim yol arkadaşımız, önceliğimizdir. Vatandaşımızın daha güzel alanlarda hizmet alması, esnaflarımızın güzel imkanlarla halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi için hep birlikte çalışıyoruz. Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız" dedi.


Esnaf memnun


Başkan Köse'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar ise ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini belirterek, Köse'ye teşekkür etti. Yapılan başarılı hizmetleri memnuniyetle izlediklerini ifade eden Mamak Çarşı içi esnafı, Başkan Köse'yi iş yerlerinde ağırlamaktan ve çalışmaları birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını kaydetti. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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