Son Dakika Haberleri: Başkan Köse'den gece gündüz mesai
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Başkan Köse'den gece gündüz mesai

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece mesailerine devam ediyor.

Başkan Köse'den gece gündüz mesai, System.String[]
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece mesailerine devam ediyor.

Gündüzleri belediye işleri ile uğraşan, akşamları da mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece yarısı Gülveren Mahallesi'ni ziyaret etti. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Köse, Arif Yaldız Koşu Yolu ve Parkı'nda vakit geçiren vatandaşlarla muhabbet ederek esnafları ziyaret etti. Güzel Mamak'ın daha güzel olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini kaydeden Köse, "Güzel Mamakımız için iyi, doğru ve hayırlı olan ne ise onu yapmak için emek vereceğiz. Amacımızın memleketimize ve milletimize hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz" dedi.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Köse, mahalleyle ilgili vatandaşların taleplerini dinledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Murat Köse, Mamak, Güncel
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