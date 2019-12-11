Başkan Köse'den gece mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den gece mesaisi - Son Dakika

Başkan Köse'den gece mesaisi

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece vardiyasında hizmet veren belediye personeliyle bir araya gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece vardiyasında hizmet veren belediye personeliyle bir araya gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.


Gece gündüz tüm belediye personelinin halkın huzuru ve yaşam standartlarını daha da yükseltebilmek adına fedakarca görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Köse, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek Mamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha güzel Mamak için gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma, azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Mamaklıların hangi hizmete ihtiyacı varsa o noktada en iyisini yapmak adına gecelerini gündüzlerine kattıklarını kaydeden Köse, "İlçemizin dört bir yanına eşit hizmet götürmek için ekiplerimizle birlikte sahada hizmet veriyoruz. Yapılan tüm çalışmaların temelinde ise Güzel Mamak'ın daha güzel olması yatıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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