Başkan Köse'den haberlere tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den haberlere tepki - Son Dakika

Başkan Köse'den haberlere tepki

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye yönetimini yıpratmak için asılsız ve maksatlı haberler yapıldığını söyledi.

Başkan Köse'den haberlere tepki, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye yönetimini yıpratmak için asılsız ve maksatlı haberler yapıldığını söyledi.


Belediye Başkanı Köse, yaptığı açıklamada, haklarında yapılan haberlerin, haberleri yapanların habercilik anlayışının, gerçeğe uzaklığını ve art niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.


Köse, açıklamasında şunları kaydetti:


"'Sadece halka hizmet!' parolasıyla yola çıktığımız süreçte, en başından beri belediyemiz yönetimini yıpratmaya yönelik yapılan asılsız ve maksatlı haberlerin ardı arkası kesilmemektedir. Hakkımızda yapılan haberler, haberleri yapanların habercilik anlayışını, gerçeğe uzaklığını ve art niyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.


Belediye yönetimi olarak en başından beri şeffaf, halkçı, adil, demokrat ve katılımcı yönetim anlayışımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tek zorluğumuz bu anlayışın Safranbolululara unutturulmuş olması. Tercihimiz hiç bir zaman sadakat olmayıp, her zaman liyakattir. Tek hesap vereceğimiz makamın halkımız olduğunun bilincindeyiz ve yılmadan, yorulmadan Safranbolu için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her şey çok daha güzel olacak." - KARABÜK

Safranbolu, Nuri Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:12:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Köse'den haberlere tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]