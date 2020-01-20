Başkan Köse'den haberlere tepki - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye yönetimini yıpratmak için asılsız ve maksatlı haberler yapıldığını söyledi.



Belediye Başkanı Köse, yaptığı açıklamada, haklarında yapılan haberlerin, haberleri yapanların habercilik anlayışının, gerçeğe uzaklığını ve art niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.



Köse, açıklamasında şunları kaydetti:



"'Sadece halka hizmet!' parolasıyla yola çıktığımız süreçte, en başından beri belediyemiz yönetimini yıpratmaya yönelik yapılan asılsız ve maksatlı haberlerin ardı arkası kesilmemektedir. Hakkımızda yapılan haberler, haberleri yapanların habercilik anlayışını, gerçeğe uzaklığını ve art niyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.



Belediye yönetimi olarak en başından beri şeffaf, halkçı, adil, demokrat ve katılımcı yönetim anlayışımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tek zorluğumuz bu anlayışın Safranbolululara unutturulmuş olması. Tercihimiz hiç bir zaman sadakat olmayıp, her zaman liyakattir. Tek hesap vereceğimiz makamın halkımız olduğunun bilincindeyiz ve yılmadan, yorulmadan Safranbolu için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her şey çok daha güzel olacak." - KARABÜK