Son Dakika Haberleri: Başkan Köse'den hastalara moral ziyareti
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Başkan Köse'den hastalara moral ziyareti

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Köse'den hastalara moral ziyareti, System.String[]
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Safranbolu Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan ve uzun zamandır Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından sürdürülen hastane ziyaretleri devam ediyor. Her hafta periyodik olarak devam eden ziyaretlere katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, hasta ve hasta yakınları ile uzun süre sohbet ederken, her hangi bir istekleri olup olmadığını sordu. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Köse, "Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile yalnızca yol, su, çevre temizliği, park bahçe gibi rutin çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımız ile de fırsat buldukça bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda ki çalışmalarımızdan birisi olan hasta ziyaretlerimiz de devam ediyor. Bu vesile ile ilçemiz ve ülkemizin dört bir yanında tedavi gören hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaretler esnasında hastalara çeşitli hediyeler verildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta yakınları Başkan Köse'ye teşekkür ederken bu ziyaretlerin kendilerine moral olduğunu belirttiler. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:06 Kaynak: İHA
Safranbolu, Elif Köse, Güncel
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