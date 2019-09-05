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Başkan Köse'den hayvan barınağında inceleme

3 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkan Köse'den hayvan barınağında inceleme, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.


Burada yetkiliklerden barınak hakkında bilgi alan Başkan Köse, belediyelerin doğaya, hayata hizmet ettiği kadar, yine hayatı beraber paylaştıkları canlılara da hizmet üretmek zorunda olduğunu söyledi.


Barınağın gerekli görevli ve teçhizata sahip olduğunu ancak yer olarak yeterli olmadığını bildiğini ifade eden Köse, "Göreve başladığımızın hemen akabinde arkadaşlarla gerekli incelemeyi yaparak barınağın büyütülmesi için çalışmalara başladık. Genişletilmesiyle ilgili çalışmalarımızda hızla ilerliyor. Can dostlarımızın çok daha ferah bir ortamda yaşayacaklar" dedi.


İlçede ve bölgedeki sokak hayvanlarının kontrollerinin gerçekleştirilip, küpelerin takılıp doğal yaşam alanlarına bırakıldıklarını kaydeden Köse, şunları kayddetti:


"Barınağımızın kapasitesinin üzerine çıkma şansımız yok. Zaten kanunlarda bu belirtilmiş. Ancak biz barınağımızı daha da büyüterek kapasitesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte Merkezimizde işinde uzman ve deneyimli Veterinerimiz ve personelimiz ile sağlıklı hayvanlara bakım sağlanıyor, hasta ya da yaralı sokak hayvanlarına da merkezin ameliyathanesinde gerekli tedaviler uygulanıyor."


Diğer yandan Safranbolu ve çevresindeki hayvan sevenlerle de irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Köse, hayvan sever bazı kulüplerle oldukça güzel projeler ürettiklerini, burada hazırlanan ortamda sokak hayvanlarıyla vakit geçirebileceklerini ve projeyi yakında hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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