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Başkan Köse'den ilkokul öğrencilerine hediye

3 dakika önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa başlayan ilkokul öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

Başkan Köse'den ilkokul öğrencilerine hediye, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa başlayan ilkokul öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

Kalealtı İlkokulunda kalem, silgi ve kalemtraş gibi malzemelerin yer aldığı kırtasiye setini öğrencilere hediye eden Köse, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

İlkokula adım atan çocukların mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Köse, kırtasiye setinin Safranbolu'daki tüm okullarda birinci sınıfa başlayan çocuklara verileceğini ifade etti.

"Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz." diyen Köse, şunları kaydetti:

"Safranbolu Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer alması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının ilçemize ve ülkemize, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili yavrularımıza sağlıkla, huzurla, başarılarla dolu güzel bir yıl temenni ediyorum."

Safranbolu, Elif Köse, Kalealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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