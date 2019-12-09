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Başkan Köse'den işçi çıkarma konusunda açıklama

7 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, son günlerde kamuoyunu meşgul eden işten çıkarma konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Köse'den işçi çıkarma konusunda açıklama, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, son günlerde kamuoyunu meşgul eden işten çıkarma konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Safranbolu Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, göreve geldiği süre boyunca gerekli gözlemlerini yaptıklarını belirterek, "Kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir derdimiz yok. Ancak liyakatli ve gayretli çalışanlarla yola devam etmemiz gerekiyor. İşten çıkarma şeklindeki tasarruflarımız, gözlemlerimiz sonucu olmuştur. Göreve başladığımız andan itibaren gerekli gözlemleri yaptık. Gelir gelmez işçi çıkarma yolunu seçmedik. Hiç kimsenin cinsiyetine, siyasi görüşüne ve referansına göre işten çıkarma yapılmamıştır ve yapılmayacaktır. Benim dönemimde işe alınan çalışanlarımızda da benzer sorunlar yaşanırsa onlar için de aynı işlemi tesis ederim" dedi.


Belediyelerin kamu hizmeti sunduğu için, belediye personelinin de kamu hizmetini aksatmaması gerektiğini söyleyen Başkan Köse, "Liyakatli ve gayretli bir şekilde çalışan arkadaşlarımız, herhangi bir endişe duymadan en yüksek verimle çalışmaya devam etsinler. Geçmişte, bir günde 65 kişinin işten çıkarıldığı belediyemizde herkesle çalışmaya açığım. Ancak belediyenin her kuruşuna sahip çıkmak bana vatandaşlarımızın yüklediği en önemli görevdir. Ayrıca kamu hizmetlerinin daha iyi yürümesi için her türlü önlemi almak da halkımıza borcumdur. Bu nedenle çıkan asılsız haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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