Başkan Köse'den Japonya'da selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Başkan Köse, mesajında, "Türk-Japon dostluğunun uzun yıllar merkezi olan dünya mirası kentimiz Safranbolu adına ülkede yaşanan ve çok sayıda insanın yaşamına mal olan sel felaketi nedeniyle Japonya'ya taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk-Japon dostluğunun daha kuvvetli tesis edeceğini belirten Köse, mesajında şunları kaydetti:

"Dostlarımızla yeniden sağlıklı ve huzur dolu zamanlarda bir araya geleceğimize inancım tamdır. Pasifik'te bir ada ülkesinin kültürü, çalışkanlığı ve saygılı tutumuyla dünyaya örnek olan halkını sevgiyle selamlıyor, desteğimizin ve kalbimizin her daim onlarla olacağını ifade etmek istiyorum."