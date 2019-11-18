Başkan Köse'den kan bağışına destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Safranbolu Türk Kızılayı ve özel bir okul tarafından gerçekleştirilen 'Haydi Gönüllü Kan Bağışı Zamanı' ile 'Gelin siz de kan bağışıyla bir hayat kurtarın' etkinliğine katıldı.



Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında gerçekleşen etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, özel okulun öğretmen ve öğrencileri ve vatandaşlar ile belediye personeli katıldı.



Etkinliğe katılanlara teşekkür belgesi takdim edilirken Başkan Köse, "Kan bağışı yalnızca hayat kurtarmak anlamına gelmiyor, kendi sağlığımız içinde oldukça önemli. Bunun da farkında olmalı ve gençlerimize aktarmalıyız. Toplum ve Safranbolu yararına olacak her türlü etkinliğe ve projeye destek vereceğiz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen, kan bağışlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi. - KARABÜK