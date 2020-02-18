Başkan Köse'den kurs ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den kurs ziyareti - Son Dakika

Başkan Köse'den kurs ziyareti

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti.

Başkan Köse'den kurs ziyareti, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Köse, kadınların bu tür etkinliklere katılarak, sosyalleşmelerinin ve meslek edinmelerinin sevindirici olduğunu ifade ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kursa ilginin büyük olduğunu belirten eğitmenler, kursta sürdürülebilir ürünleri tercih ederek nişan bohçaları süslemeleri, 3D çiçek, pano, tesbih, salon takımları ve daha bir çok aksesuarın yapıldığını, kursiyerlerin kendi ürettikleri aksesuarlar ile aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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