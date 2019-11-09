Son Dakika Haberleri: Başkan Köse'den MKE Ankaragücü'ne destek
Son Dakika Güncel Başkan Köse'den MKE Ankaragücü'ne destek

Başkan Köse'den MKE Ankaragücü'ne destek

7 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 31 Ekim'de yapılan kongre sonrasında MKE Ankaragücü Başkanlığı'na seçilen Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Köse'den MKE Ankaragücü'ne destek, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 31 Ekim'de yapılan kongre sonrasında MKE Ankaragücü Başkanlığı'na seçilen Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kulübün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Fatih Mert ve yönetimini tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Köse, çalışmalar ve kulüp hakkında bilgi de aldı. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ziyaretlerinden ötürü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.


Ankaragücü'nün her zaman yanındayız


Başkent takımı Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Taraftarlar kadar bizler de her zaman takımımızın yanındayız. İnşallah Ankaragücü'nün şampiyon olduğu günleri de göreceğiz. Güzel Ankara'mızın güzel takımı Ankaragücü'ne başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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