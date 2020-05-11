Başkan Köse'den sokağa çıkan yaşlılara maske ve kolonya - Son Dakika

Mamak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninde güneşin tadını doyasıya çıkardı. Belediye Başkanı Murat Köse, yaşlılara kolonya ve maske dağıttı, annelerin gününü kutladı.



Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 50 gün sonra 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Dün saat 11.00'da başlayan izinle Mamak'taki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlara selam verdi, maske, kolonya ve karanfil hediye etti. Yürüyüş yapan yaşlılara da eşlik eden Köse, hal hatır sordu, yaşlıların Ramazan ayını tebrik etti. Vatandaşlara evlerinde günlerinin nasıl geçtiğini soran Başkan Köse, tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda da tavsiyelerde bulundu. Köse, sokağa çıkan annelerin de Anneler Günü'nü kutladı.



Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Köse, "Korona virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla sokağa çıkmalarına kısa süre de olsa imkan tanınan büyüklerimize Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizle yardımcı olduk. Korona virüs tehlikesi sona erdiğinde büyüklerimizi parklarda, yeşil alanlarda yeniden görmek bizler için de moral olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyüklerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA